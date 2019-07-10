Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Son Dakika Spor Haber

İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor

18 dakika önce

- İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor İstikbal Mobilya Kayserispor Yöneticisi Mustafa Tokgöz: "Bu yıl umulmadık başarılar göze çarpacak" "Deniz Türüç'e talep olduğunu duyuyorum"KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları ara vermeden devam ediyor.

İstikbal Mobilya, Deniz Türüç, Kayserispor, Spor
- İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
İstikbal Mobilya Kayserispor Yöneticisi Mustafa Tokgöz:
"Bu yıl umulmadık başarılar göze çarpacak"
" Deniz Türüç'e talep olduğunu duyuyorum"
KAYSERİ - İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları ara vermeden devam ediyor.
Yeni sezon öncesi İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ise antrenman boyunca oyuncularla yakından ilgilendi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstikbal Mobilya Kayserispor Yöneticisi Mustafa Tokgöz, bu sezon oldukça umutlu olduklarını ifade ederek, "Bir yandan yönetim ekibi transfer çalışmalarına devam ediyor, teknik heyet de bayağı bir uğraş veriyor, takımı sezona hazırlıyor. Bu yıl için bayağı da umutluyuz, bayağı şeyler başaracağız. Bu yıl umulmadık başarılar göze çarpacak inşallah" dedi.
Transfer konusunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Tokgöz, "Çok ciddi bir zaman var. O konu ile ilgili bilgi vermeyim ama çok ciddi bir çalışma altyapısı var, hatta aylar öncesinden ciddi listeler var. Onunla ilgili yönetici arkadaşlarımızın çabalarını gördüm, gerçekten takdir ediyorum" şeklinde konuştu.
Adı Fenerbahçe ile anılan Deniz Türüç ile ilgili soruya ise Tokgöz, "O konu ile ilgili ben bilgi vermeyeyim. Çünkü onunla ilgilenen başka yönetici arkadaşlar ama talep olduğunu ben de herkes gibi duyuyorum" diye cevap verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Mesut Özil'i kiralamak istiyor! Beşiktaş, Hannover 96 forması giyen Walace'ı transfer etmek istiyor! Eski hocası, Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç'i öve öve bitiremedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 00:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]