Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

32 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hazırlıklar Devam Ediyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular düz koşu yaptıktan sonra kondisyon çalışarak çalışmalarına devam etti. Futbolcular daha sonar topla birlikte çalışırken, Teknik Direktör Karaman, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. Sarı kırmızılılar akşam yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürecek.

Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması 2 Şubat Cumartesi günü saat 13: 30'da başlayacak. Maç öncesi Evkur Malatyaspor geride kalan 19 haftada topladığı 32 puanla ligin 3. sırasında yer alırken İStikbal Mobilya Kayserispor ise 21 puanla ligde 14. sırada yer alıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Malatyaspor, Evkur, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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