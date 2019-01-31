İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hedef 3 Puan

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kadir Has Stadyumunda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bugün Kadir Has Stadyumunda yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Spor Toto Süper Ligde son 5 maçtır kaybetmeyen Sarı-Kırmızılılar, Malatya deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün Kadir Has Stadyumunda yapılan antrenman taraftara ve basına kapalı olarak yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor maçının taktik antrenmanını gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılarda moraller ve keyifler yerinde. Sakatlıkları devam eden Asamaoh Gyan, Bilal Başacıkoğlu, Sakib Aytaç ve Oğuzhan Berber bugün yapılan antrenmanda yer almadı.



Malatya yolculuğu yarın



İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için yarın sabah saat 10.00'da Kayseri'den ayrılarak Malatya'ya gidecek. 4-5 saatlik yolculuğun ardından Malatya'ya ulaşacak olan Kayserispor kafilesi konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. - KAYSERİ

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