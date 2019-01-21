Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da İkinci Yarının İlk Cezalı Oyuncusu Şamil Çinaz

İstikbal Mobilya Kayserispor'da İkinci Yarının İlk Cezalı Oyuncusu Şamil Çinaz

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin 18. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Şamil Çinaz cezalı duruma düştü.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da İkinci Yarının İlk Cezalı Oyuncusu Şamil Çinaz, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin 18. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Şamil Çinaz cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu eski takımı Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig LefterKüçükandonyadis sezonu ikinci yarısına deplasmanda Antalyaspor ile oynayarak başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor ilk firesini verdi. Maçın 57. dakikasında maçın te sarı kartını gören Şamil Çinaz cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Şamil, daha önce BB Erzurumspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında sarı kart görmüştü. Şamil Çinaz, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçında ise kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Şamil Çinaz, 26 Ocak Cumartesi günü eski takımı Bursaspor ile oynanacak lig maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Şamil Çinaz, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Erteleme Maçında Yarın Boluspor'la Karşılaşacak Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü

Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu Galatasaraylı Yöneticiler, Alan Transferini Bitirmek İçin Dubai'ye Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:46:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da İkinci Yarının İlk Cezalı Oyuncusu Şamil Çinaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]