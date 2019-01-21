İstikbal Mobilya Kayserispor'da İkinci Yarının İlk Cezalı Oyuncusu Şamil Çinaz
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'un ligin 18. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Şamil Çinaz cezalı duruma düştü.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'un ligin 18. haftasında Antalyaspor
ile oynadığı maçta sarı kart gören Şamil Çinaz
cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu eski takımı Bursaspor
'a karşı forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig LefterKüçükandonyadis sezonu ikinci yarısına deplasmanda Antalyaspor ile oynayarak başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor ilk firesini verdi. Maçın 57. dakikasında maçın te sarı kartını gören Şamil Çinaz cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Şamil, daha önce BB Erzurumspor
, Kasımpaşa
ve Trabzonspor
maçlarında sarı kart görmüştü. Şamil Çinaz, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe
maçında ise kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli oyuncusu Şamil Çinaz, 26 Ocak
Cumartesi günü eski takımı Bursaspor ile oynanacak lig maçında takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:34 Kaynak: İHA
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