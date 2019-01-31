Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakatlık Şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakatlık Şoku

2 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamaoh Gyan'dan kötü haber. Gyan 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Sakatlık Şoku, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamaoh Gyan'dan kötü haber. Gyan 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un golcü futbolcusu Asamaoh Gyan yine sakatlandı. Önce ki gün yapılan antrenmanda dizinden sakatlanan Gyan'ın çekilen MR'i sonrası 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hem geçen sezon hem de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Gyan'ın tedavisine devam ediliyor.

Geldiği günden bugüne kadar beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcu Gyan, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

2017-2018 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Ganalı oyuncu ilk sezonunda Sarı-Kırmızılı forma ile ligde 12 maç, kupada ise 5 maçta forma giydi. Geçen sezon ligde 1 gol atan Gyan, kupada ise 3 gol attı.

2018-2019 sezonunda Asamaoh Gyan ligde 7 maçta forma giyerken 1 kez gol sevinci yaşadı. Kupada ise 3 maçta forma giyen Gyan 3 mata forma giydi 1 gol kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Spor
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