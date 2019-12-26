İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. - Son Dakika
Son Dakika Spor İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. - Son Dakika Spor

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı., System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya, Bülent Uygun, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Bernard Mensah'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı
Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı Galatasaray'ın Jesse Sekidika ile anlaştığı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
18:58 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika Spor
18:51 Mecnun Otyakmaz: "Firavun varsa Musa var, laneti varsa Felak-Nas var!" - Son Dakika Spor
18:50 Yusuf Yazıcı, ameliyat için İtalya'ya gitti - Son Dakika Spor
18:49 PFDK, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza vermedi - Son Dakika Spor
18:48 Balıkesirspor'da Tomislav Glumac takımdan ayrıldı - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
15:41 Arda Turan, tek başına yaptığı antrenmanın fotoğraflarını paylaştı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 19:06:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]