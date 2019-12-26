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İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
6 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:44 Kaynak: AA
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