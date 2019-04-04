Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yüzler Gülüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yüzler Gülüyor

49 dakika önce

Deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yüzler Gülüyor, System.String[]
Deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da yüzler gülüyor.

Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor. Deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına hazırlanan İstikbal Mobilya Kayserispor'un dün akşamki antrenmanı neşeli geçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Varela'nan salonda yaptığı hareketler 'Ninja Warriors' başlığı ile paylaşılırken, görüntü sosyal medyada 7 bin 500 kişi tarafından beğenildi. Sahada yapılan antrenman öncesinde ise Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın moralinin yerinde olduğu gözlendi ve tecrübeli teknik adam futbolcularla tek tek ilgilendi.

Antrenman sonunda İstikbal Mabilya Kayserisporlu futbolcular objektiflere birlikte poz verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:33 Kaynak: İHA

Sivasspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, İstikbal, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den Tarihi 4 Nisan Protestosu Arda Turan'dan Prim Krizi Açıklaması: Çok Ağrıma Gitti Paris Saint Germain, Fransa Kupasında Finalde! Cardiff City'yi Deviren Manchester City, Üst Üste 8. Galibiyetini Elde Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:22:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yüzler Gülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]