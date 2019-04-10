İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Hayvan Hakları Paylaşımı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, dün Ankara'da köpeklerin katledilmesine tepki amaçlı fotoğraf paylaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:58 Kaynak: DHA
, dün Ankara
'da köpeklerin katledilmesine tepki amaçlı fotoğraf paylaştı.
Hayvanlara yapılan şiddete karşı çıkmak için sarı kırmızılı kulübün futbolcuları Muammer Zülfikar Yıldırım, Cristian
Sapunaru, Vedat Karakuş, Doğan Alemdar ve Bilal Başaçıkoğlu, golden cinsi Max isimli köpekle sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, "Onların hayatı da bizimkiler kadar değerli. Hayvana şiddet suçtur" yazısı yer aldı.
Köpek Katliamına Sessiz Kalmayan Mansur Yavaş'a Ünlü İsimlerden Teşekkür Mesajı Yağdı
Ankara'da 13 Köpeğin Zehirlenmesi Olayı ile İlgili 3 Kişi Gözaltına Alındı
Beşiktaş'ın Gözdesi Orkun Kökçü, Feyenoord ile Sözleşmesini Uzattı
Ezgi Mola Sosyal Medya Hesabından Ateş Püskürdü: Sülalesiyle Birlikte Yok Olsun!