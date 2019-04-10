Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Hayvan Hakları Paylaşımı

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Hayvan Hakları Paylaşımı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, dün Ankara'da köpeklerin katledilmesine tepki amaçlı fotoğraf paylaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Hayvan Hakları Paylaşımı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, dün Ankara'da köpeklerin katledilmesine tepki amaçlı fotoğraf paylaştı.

Hayvanlara yapılan şiddete karşı çıkmak için sarı kırmızılı kulübün futbolcuları Muammer Zülfikar Yıldırım, Cristian Sapunaru, Vedat Karakuş, Doğan Alemdar ve Bilal Başaçıkoğlu, golden cinsi Max isimli köpekle sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, "Onların hayatı da bizimkiler kadar değerli. Hayvana şiddet suçtur" yazısı yer aldı.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:58 Kaynak: DHA
Ankara, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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