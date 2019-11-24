Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

6 saat önce

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Samet Çavuş (xx) İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Abdennour (xx), Poulain (xx), Yasir (xx), Lopes (xx), Şamil (xx) (Dk. 63 Reinstra x), Djedje (xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 74 Emre Demir x), Henrique (xxx), Umut (xx) (Dk.

İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından, System.String[]

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Samet Çavuş (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Abdennour (xx), Poulain (xx), Yasir (xx), Lopes (xx), Şamil (xx) (Dk. 63 Reinstra x), Djedje (xx), Hasan Hüseyin (xx) (Dk. 74 Emre Demir x), Henrique (xxx), Umut (xx) (Dk. 74 Bilal x), Adebayor (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Marcelo (xxx), Aaron (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Fatih (xx), Hakan (xxx), Mert Hakan (xxx) (Dk. 88 Ziya x), Emre Kılınç (xxx) (Dk. 84 Kone (x), Fernando (xxx) (Dk. 65 Erdoğan xxx), Mustapha Yatabare (xx)

GOLLER: Dk. 43 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 24 Fernando, Dk. 69 Emre Kılınç, Dk. 74 - Dk. 90 Erdoğan (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Şamil, Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Fatih (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu.

6'ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Umut Bulut'un ceza alanı dışından çektiği şut kaleci Samassa'da kaldı.

22'nci dakikada Fernando kaleci Lung'un elinde kaçırdığı topa ceza alanı içinde vurdu. Ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

24'üncü dakikada Fernando, Kayserispor orta sahasından kaptığı topla ceza alanına girdi, vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

28'inci dakikada Kayserispor orta sahasının kaptırdığı topa hareketlenen Hakan Arslan'ın  pasında Mert Hakan'ın şutu üst direğe çarptı.

39'uncu dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanına içine attığı pasta Yaser'in müdahalesiyle top boşta kaldı. Fernando önünde kalan topa yakın mesafeden vurdu, top kale yan direğine çarparak oyun alanına döndü.

43'üncü dakika Benoit Poulain'in uzun pasını kontrol eden Henrique, kaleci Samassa'nın yanından vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi

56'ncı dakikada Djedje'nin ceza alanından vurduğu sert şutu kaleci Samassa güçlükle kurtardı.

68'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un şutu yan kale direğine çarptı. Oyun alanına dönen topa vuran Mert Hakan'ın şutunu gol çizgisinde kaleci Lung kurtardı.

69'uncu dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Emre Kılınç'ın sert şutu filelerle buluştu: 1-2.

74'üncü dakikada gelişen Mustapha Yatabare'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu Lung'un üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

90+2"nci dakikada Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un şutu filelerle buluştu: 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


İstikbal Mobilya, Halis Özkahya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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