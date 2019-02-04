Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Ligin 21.haftasının açılış karşılaşmasında 08 Şubat 2019 Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışa çıkıyor.

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Spor Toto Süper Ligin 21.haftasının açılış karşılaşmasında 08 Şubat 2019 Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışa çıkıyor.

Kadir Has Stadyumunda Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri 5 Şubat 2019 Salı günü saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;

Batı Alt: 100 TL

Doğu Alt: 70 TL

Doğu Üst: 50 TL

Batı Üst: 50 TL

Kuzey Üst: 40 TL

Kuzey Alt: 40 TL

Misafir Tribünü: 50 TL

* Güney Üst tribünü, karşılaşmanın biletleri tükendiğinde satışa açılacaktır. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:00 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Spor
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