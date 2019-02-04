İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Çıkıyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Ligin 21.haftasının açılış karşılaşmasında 08 Şubat 2019 Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri yarın satışa çıkıyor.
Spor Toto Süper Ligin 21.haftasının açılış karşılaşmasında 08 Şubat 2019 Cuma günü Kadir Has
Stadyumunda oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor
ile Fenerbahçe
maçı biletleri yarın satışa çıkıyor.
Kadir Has Stadyumunda Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe maçı biletleri 5 Şubat 2019 Salı günü saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde;
Batı Alt: 100 TL
Doğu Alt: 70 TL
Doğu Üst: 50 TL
Batı Üst: 50 TL
Kuzey Üst: 40 TL
Kuzey Alt: 40 TL
Misafir Tribünü: 50 TL
* Güney
Üst tribünü, karşılaşmanın biletleri tükendiğinde satışa açılacaktır. - KAYSERİ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:00 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Forma Satışından 40 Milyon Lira Gelir Elde Etti
Beşiktaşlı Taraftarlardan Tolgay Arslan'a 'Dürüm Kafalı' Pankartı
Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu
Galatasaray'ın Yeni Transferi Christian Luyindama, Belçika'da Olay Yarattı!