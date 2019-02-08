Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal

1 saat önce

- İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal, System.String[]
- İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:54 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor Maçında Kırmızı Kart Gören Roberto Soldado, Özür Diledi Kayserispor-Fenerbahçe Maçını Değerlendiren Rıdvan Dilmen: Alper Ulusoy Maçı Katletti

Beşiktaş'ın Efsane Oyuncusu Pascal Nouma Babasını Kaybetti Ünlü Futbolcu Karim Hafez'in Ceyda Ersoy'a Gönderdiği İddia Edilen Mesajlar İnternete Sızdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:28:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]