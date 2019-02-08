İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal
1 saat önce
- İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
- İstikbal Mobilya
Kayserispor- Fenerbahçe
maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
'ın açıklamaları KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:54 Kaynak: AA
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