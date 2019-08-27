Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi
Son Dakika Spor Haber

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi

47 dakika önce

Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri bugün saat 11: 00'de satışa sunuldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi, System.String[]

Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor- Galatasaray maçının biletleri bugün saat 11: 00'de satışa sunuldu. Maç biletinin satışa sunulmasının ardından Kayserispor parkındaki bilet satış noktasına akın eden spor severler 50 ile 120 TL arasında satılan biletleri almak için kuyruğa girdi. Maç bileti almak için sıraya giren 78 yaşındaki Kayserispor taraftarı Ali Pazan, "Erken saatlerde buraya geldik. Kuyruk çok yavaş ilerliyor. Bazen araya girenler olunca bilet almada sorun yaşıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim ama gönlüm Kayserispor'un kazanmasından yana. Takım sezonu inşallah iyi yerde tamamlar. " dedi. Passolig yetkililerden alınan bilgiye göre maç biletinin 3'te 1'nin satıldığı, yarına kadar tüm biletlerin satılmış olacağının beklendiği ifade edildi.

İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İran'da 40 yıl sonra devrim! Kadınlar statta maç izleyecek
Fransızlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular Galatasaray yönetimine müjdeli haber! Mahkeme kararını açıkladı Beşiktaş'ın yeni transferi Nkoudou, idmanı yarıda bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:17:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]