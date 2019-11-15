Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor genel kurul kararı aldı
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İstikbal Mobilya Kayserispor genel kurul kararı aldı

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gitme karar aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor genel kurul kararı aldı, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gitme karar aldı.

Süper Lig ekiplerinden İstiklal Mobilya Kayserispor'da yönetim kurulu, Hamdi Elcuman başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alınırken, genel kurulun 30 Kasım Cumartesi günü yapılacağı öğrenildi. Kayserispor'da son genel kurul 29 Haziran'da yapılmış ve Erol Bedir başkan seçilmişti. Ancak takımdaki kötü gidişatın ardından Bedir, istifa etmişti. Erol Bedir'in istifasının ardından yönetim kurulu içerisinde bulunan Hamdi Elcuman, başkanlık görevini yürütmüştü. Bu akşam yapılan toplantıda ise yönetim kurulu oy birliği ile seçim kararı aldı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
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