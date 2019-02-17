İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe Maçının Ardından
29 dakika önce
- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın maç sonu açıklaması Göztepe Teknik Direkörü Kemal Özdeş'in maç sonu açıklamaları KAYSERİ - Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, futbolcularının çok iyi bir oyun çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet imza...
- İstikbal Mobilya Kayserispor
Teknik Direktörü Hikmet Karaman
'ın maç sonu açıklaması
Göztepe Teknik Direkörü Kemal Özdeş'in maç sonu açıklamaları KAYSERİ - Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, futbolcularının çok iyi bir oyun çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet imza attıklarını söyledi. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş de, son dakika golüyle yenildikleri için üzüldüklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:23 Kaynak: AA
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