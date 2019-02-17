Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe Maçının Ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe Maçının Ardından

29 dakika önce

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın maç sonu açıklaması Göztepe Teknik Direkörü Kemal Özdeş'in maç sonu açıklamaları KAYSERİ - Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, futbolcularının çok iyi bir oyun çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet imza...

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın maç sonu açıklaması
Göztepe Teknik Direkörü Kemal Özdeş'in maç sonu açıklamaları KAYSERİ - Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, futbolcularının çok iyi bir oyun çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet imza attıklarını söyledi. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş de, son dakika golüyle yenildikleri için üzüldüklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:23 Kaynak: AA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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