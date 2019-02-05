İstikbal Mobilya Kayserispor Günü Tek İdmanla Tamamladı
1 saat önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'da cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'da cuma günü oynanacak Fenerbahçe
maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti. Kadir Has
Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman
nezaretinde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan çalışmalarla başladı. Sahada devam eden antrenmanda ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Savunma, orta saha ve hücümcular olarak 3 gruba ayrılan oyuncular ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Kana Bıyık, Sapunaru ve Asamoah Gyan
takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber
ve Bilal Başaçıkoğlu ise antrenmana katılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:40 Kaynak: DHA
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