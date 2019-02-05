Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor Günü Tek İdmanla Tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor Günü Tek İdmanla Tamamladı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor Günü Tek İdmanla Tamamladı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yapılan tek antrenmanla devam etti. 

Kadir Has Tesisleri'nde teknik direktör   Hikmet Karaman nezaretinde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan çalışmalarla başladı. Sahada devam eden antrenmanda ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Savunma, orta saha ve hücümcular olarak 3 gruba ayrılan oyuncular ayrı çalışmalar gerçekleştirdi. 

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Kana Bıyık, Sapunaru ve Asamoah Gyan takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Bilal Başaçıkoğlu ise antrenmana katılmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenman görüntüsü

Genel detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:40 Kaynak: DHA

Spor
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