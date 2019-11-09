İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, basın toplantısına katıldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir galibiyet aldık. Kendi sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin bir başlangıcı olsun. Maça iyi başladık. Pozisyon üreterek gol arayarak geçirdik. Golden sonra geriye yaslanma durumuna geldik. Çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemeyeceğim. Fakat bu tür maçlar zordur. Takımım iyi mücadele etti. 1-1'den sonra teslim olmadı. Tekrar kazanmak için bir hamle daha yaptı ve golü bulduk. Bugün anlamlı bir forma ile çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle andık, bir kez daha ruhu şad olsun. Önümüzdeki milli arayı iyi değerlendirip Kasımpaşa maçına eksiklerimizi tamamlaya çalışacağız. Eksiklerimiz var. Ama bunu yapacak potansiyele sahibiz."

HAMZA HAMZAOĞLU: YABANCI SINIRLAMASI KALKSIN

"Kuralın hatası değil bizlerin hatası. Serbest olsun yabancı sınırı. Yabancı sınırlaması kalksın. Ama biz ihtiyacımız kadar alalım. Kendi değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Öncelikle o şansı onlara verelim. Bizi güçlendirecek yabancı oyuncular çok şey katıyorlar. Ama ihtiyacımız kadarını alırsak ve kulüp bütçesini gözetirsek bunu doğru kullanabiliriz. Ülke olarak bunu doğru yönettiğimizi söyleyemeyeceğim. İlla belli kurallar içerisine sıkıştırılalım istiyoruz. Birileri kural koysun biz onunla hareket edelim. Neden kendi kurallarımızı kendimiz koyamıyoruz ki. Serbest olduğunda 28 yabancı almak zorunda mı kalacaksınız? 5 lazımsa, 7 lazımsa buna göre hareket etmemiz lazım. Futbolumuzu çok zor duruma soktu. Bu da Avrupa 'da ki başarılarımızdan ortaya çıkıyor. Neyseki milli takım başarılı gidiyor. Yeni bir jenerasyon yakaladık. Yurt dışına giden gençlerimiz arkadan gelecek diğer kardeşlerine yol açar ve ülke futbolunu ileriye taşıyabiliriz. Kendimize çeki düzen vermemiz gerek. Bu bir gerçek."

BÜLENT UYGUN: KAZANMAMIZ GEREKİYORDU

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise şöyle konuştu: "Çok önemli bir maça çıktık. Geçen haftaki sakatlarımızdan dolayı kadro yapımızda bazı değişikliklere gitmek zorundaydık. Genel anlamdaki bazı sıkıntılarımız ve kadro yapısı ile yaşadığımız sıkıntı gerçek performansımızı ortaya koymamızı zorladı. İlk 20 dakikadan sonrası oyunun gidişatını kendi lehimize çevirmeye başladık. Kayserinin iki genç evladını oyuna aldık. Birisi asistini yaptı, diğeri Türk futbol tarihinde en genç gol atan futbolcu oldu. Bunlar bizim adımıza sevindirici. Bunları daha çok çoğaltacağız. Kazanmamız gerekiyordu. Yukarıdaki puan fakrını kapatma şansını yakalayacaktık. Dersler çıkaracağız, çok çalışmaya ihtiyacımız var. Genel kuvvet problemimiz var oyun anlayışında problemimiz var. Bunları geliştirerek milli maç arasını değerlendirip daha ileriye gideceğiz. Devre arasına kadar hedeflediğimiz 15 puanı toplamış olmamız lazım. Devre arasında bizim oyun anlayışımıza uygun gerekli önlemleri alacağız. Taraftarımız buraya kadar geldi ve bizi iyi desteklediler. Onlara teşekkür ediyor aynı sevgi ve desteklerini bundan sonraki maçlarda da devam etmesini istiyoruz"

"BENİM TÜRK GENCİMİN HEPSİ YETENEKLİ"

Türk futbolunun kalitesi ve yabancı sınırlaması ile alakalı soruyu cevaplandıran Uygun, "2007 yılından bu yana bir proje söylüyorum. Bakın 2007 diyorum. Türkiye liginde proje söylemeleri gereken hocaların hiç birinin söylediği yok. Hakemler profesyonel olsun, maaşları olsun dedim. İyi yönettikleri maçtan sonra primleri olsun, hayat ve sağlık sigortaları olsun, profesyonelce yönetsinler. Hakemler sahada adalet dağıtsınlar. Altyapı hocalarının maaşlarını Futbol Federasyonu vermek zorunda. Çünkü yabancılardan kestiğiniz 3 milyon 5 milyon var. Altyapıdaki hoca 2 bin TL maaşını alır mı almaz mı? Eğitim vermemiz lazım değil mi? Hocaları tahsis edeceksiniz. O iyi eğitim verecek. Benim Türk gencimin hepsi yetenekli. UEFA şampiyonluğunu kazandığımızda 3 yada 4 yabancı futbolcu vardı Türkiye'de. Karşılığında UEFA şampiyonluğunu kazandık. ya da diğer takımımızın başarılarında bunlar vardı. Biz gençlerimize güvenmezsek onlara iyi eğitim vermezsek, onlara bu imkanı sağlamazsak bunlar çıkmaz. Vergimizi biz vereceğiz. Futbolcu vergisini verecek. Yönetici verilen paranın fazlasını harcarsa o sorumlu olacak. Gibi gibi projeler var. Hepsini burada anlatmayacağım. Şu an ülkemizin savaşta olması münasebetiyle bizim için futbolun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendisine göre bir mücadele veriyor. Allah askerimize zeval vermesin. Ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.

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