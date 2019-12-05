İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa F.K: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Kadir Has

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: İsmail (xx) - Emirhan (xx), Mert (xxx), Nurettin (x)(Dk.39 Ahmet xx), Aksel (xx), Ercan (xx), Reinstra (xx), Ziya (xxx)(Dk. 65 Ümran x), Furkan Polat (xx), Artem Kravets (xxx) (Dk.72 Furkan Şahin x), Selahattin (xx)

MANİSA F.K: Yusuf (x) - Mustafa Çakır (x), Çağrı (x)(Dk.46 Zahit xx), Erman (xx), Erhan (x), Abdurrahman (xx), Onur (xx), Yiğit (x)(Dk.46 Umut x), Mehmet Yılmaz (x), Dilaver (x)(Dk.68 Oğuz x), Sinan (x)

SARI KARTLAR: Abdurrahman, Umut (Manisa F.K)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, 22'nci dakikada Mert Kula, 49'uncu dakikada Ziya Alkurt ve 51'inci dakikada Artem Kravests'in attığı gollerle mücadele 3-0 öne geçti. Konuk ekip 66'ncı dakikada penaltıdan Dilaver ve 75'inci dakikada Zahit'in attığı gollerle skoru 3-2'ye getirip umutlandı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

- Kayseri