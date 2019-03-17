Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Hikmet Karaman

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Hikmet Karaman

31 dakika önce

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklaması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Hikmet Karaman, System.String[]
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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklaması
KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşma sonrasında basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:04 Kaynak: AA

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