İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından - Hikmet Karaman
31 dakika önce
- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklaması KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı.
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İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklaması
KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medipol Başakşehir Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşma sonrasında basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:04 Kaynak: AA
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