İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika Spor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır

6 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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