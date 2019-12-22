İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup olurken, iki takım teknik direktörleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldılar.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlarken, "Soğukta takımını yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. 15-16 yaşındaki gençlerle, kalan futbolcu kardeşlerimle beraber Kayserispor'u devre arasına kadar sorunlardan kurtarıp elimizden gelen bütün performansla sahada mücadeleye devam edeceğiz. Kadro konusunda yaşadığımız zaafiyet, takımdan giden 9 yabancı, şu an sakat olan 6 futbolcuyu da ortaya koyduğumuzda resmen bir kadro eksikliği yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK: 3 PUAN KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada 3 puan kazanmak bizim için çok iyi oldu. Maça çok iyi başladık. Biraz ofansif bir kadro ile maça çıktık. Maçın ilk dakikalarında bulduğumuz gollerle rahatladık. Daha sonra yediğimiz gol nedeniyle Kayserispor'un morallendiğini gördük. Kayserispor taraftar desteğiyle üzerimize gelmeye başladı ve oyuna bir süre dengeyi getirdi. İkinci yarının hemen başında bulduğumuz golle biraz daha rahatladık. Son dakika attığımız golle maçı 4-1 kazandık. Kayserispor da elinden geleni yaptı. Zaman zaman oyunda Kayserispor'un iyi oynadığı bölümler oldu. Kazanan taraf bizdik. Oyuncularımı tebrik ederim."

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Okan Buruk'un açıklamaları

Bülent Uygun'un açıklamaları