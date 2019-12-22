İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, devre arasına kadar ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, devre arasına kadar ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, zirveyi kovalayan bir takıma karşı oynadıklarını dile getirdi.

Medipol Başakşehir'in sahada kazanma adına her şeyi yaptığını belirten Uygun, alacakları bir galibiyet ile yarına umutlu bakacaklarını ancak müsabakayı kaybettiklerini ifade etti.

İki talihsiz gol yediklerini aktaran Uygun, "Soğukta takımını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 15-16 yaşındaki gençlerle, kalan futbolcu kardeşlerimle beraber, devre arasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kadro konusunda yaşadığımız bir zafiyet mevcut. Takımdan giden 9 yabancı var. Sakat olan 6 futbolcuyu da kattığımızda, önemli bir kadro eksikliği yaşıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, ikinci yarı için yol haritaları olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Uygun, Kayserispor'u bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla takıma geldiğini vurguladı.

Uygun, Kayserispor'un daha kötü bir sürece girmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Takım mühendisliğini doğru bir şekilde yapmamız lazım. Gaziantepspor'da 2 sene maaş almayan futbolcular vardı ama hiç kimse takımı terk etmedi. Sonucunda FIFA'dan paranızı alıyorsunuz. Şu anda başkan Berna (Gözbaşı) hanım bütün takımın alacaklarını ödemiş durumda. Gidenleri de ödedi. Soyunma odasında ağlayanlar da var. Psikolojik olarak inanılmaz derecede zor bir süreç geçiriyoruz. Gerçekler de ortada. Bugün Ziya (Alkurt) ile birkaç oyuncu dışında federasyona başvuruda bulunmayan kimse yok. Burada kalan kardeşlerimiz bir karakter ortaya koyuyor. Verdikleri mücadeleden dolayı onlarla gurur duyuyorum."

Buruk: "Üç kulvarda devam eden bir takımız"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Attıkları 3'üncü golün ardından rahatladıklarını belirten Buruk, 4-1'lik skorla güzel bir galibiyet aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, bu sezonki genel performanslarıyla ilgili sorusu üzerine Okan Buruk, "Üç kulvarda devam eden bir takımız. Hem Avrupa'da hem ligde hem de kupada devam ediyoruz. Bu bizim açımızdan çok sevindirici. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bir takım olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Nereye gidersek gidelim, sokakta, otelde, herkesin bize ilgisi ve tebriği var. Bunu yaşamak ve yaşatmak bizim açımızdan çok güzel. İnşallah turları geçen bir takım olmak istiyoruz." yanıtını verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir maçının ardından

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:45 Kaynak: AA
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