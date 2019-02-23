Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin Korkmaz 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin Korkmaz 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

28 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 2002 doğumlu Nurettin Korkmaz yarın oynanacak olan Atiker Konyaspor maçı kafilesinde yer aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Nurettin Korkmaz 2,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 2002 doğumlu Nurettin Korkmaz yarın oynanacak olan Atiker Konyaspor maçı kafilesinde yer aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın beğendiği 16 yaşındaki genç isim Nurettin Korkmaz A takım kadrosunda. Sarı-Kırmızılı takımın U-17 Takım kaptanı olan Nurettin Korkmaz bu sezon ilk kez A takım kadrosunda yer alacak. Oynadığı futbolla birçok kulübün dikkatini çeken Nurettin Korkmaz, Hikmet Karaman'ın raporu üzerine profesyonel yapıldı.

Yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak olan Atiker Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:44 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Nurettin Korkmaz, Spor
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