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İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı

52 dakika önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da Erol Bedir'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı, System.String[]
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'da Erol Bedir'in başkanlığını yaptığı yönetim kurulu Olağanüstü Genel Kurul Kararı aldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Olağanüstü Genel Kurulun 15 Haziran 2019 Cumartesi Günü Saat 11.00'de Kadir Has Spor ve Kongre Merkezinde yapılacağı bildirildi. Olağanüstü Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Başkan Erol Bedir'in aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi. Başkan Bedir, 2-0 kaybedilen Erzurumspor karşılaşması sonrası, sadece kendisinin çabasının yetmediğini kaydederek şehir olarak takıma sahip çıkılması gerektiğini söylemişti.


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:02 Kaynak: DHA
Spor
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