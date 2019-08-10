İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı
32 dakika önce
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:26 Kaynak: DHA
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor
, transfer döneminde Galatasaray
ve Beşiktaş
'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.
Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya
Kayserispor ile her konuda anlaştı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.
- Kayseri
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