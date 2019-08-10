Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı
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İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı

32 dakika önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Taylan ile anlaştı, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı.
Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, İstikbal Mobilya Kayserispor ile her konuda anlaştı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi.


- Kayseri
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:26 Kaynak: DHA
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