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İstikbal Mobilya Kayserispor, U-19 milli takımı oyuncusunu transfer etti

56 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da forma giyen Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, U-19 milli takımı oyuncusunu transfer etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da forma giyen Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Alman VFL Bochum takımında forma giyen 19 yaşındaki Ömer Uzun'u transfer etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuz, geçtiğimiz sezon Alman VFL Bochum ve Türkiye U-19 milli takımımızda da forma giymiş olan Ömer Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.
Türkiye U-19 Milli Takımı formasıyla 2'si özel 8 maça çıkan Dortmund doğumlu 1.85 boyundaki futbolcu, bu maçlarda 3 gol attı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:54 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Türkiye, Spor
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