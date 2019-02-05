Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 Takımı Kazanmayı Unuttu

İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 Takımı Kazanmayı Unuttu

39 dakika önce

21 Liginde alt sıralarda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor kazanmayı unuttu.

İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 Takımı Kazanmayı Unuttu, System.String[]
U-21 Liginde alt sıralarda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor kazanmayı unuttu. Tam 9 haftadır kazanamayan Sarı-Kırmızılılar 10 puanla 17. sıraya kadar geriledi.

Hem iç sahada hem dış sahada aldığı mağlubiyetlerin ardından alt sıralara demir atan Sarı-Kırmızılılar ligin 21.haftasında Cuma günü sahasında güçlü rakibi Fenerbahçe U-21 takımını konuk edecek. Fenerbahçe U-21 maçı hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda moraller bozuk. Ligde geride kalan 20.hafta sonunda sadece 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı 14 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. 20 karşılaşmada 41 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar rakip filelere ise 13 gol attı. -28 averajı bulunan İstikbal Molbilya Kayserispor U-21 takımının işi oldukça zor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulmadı. Geride kalan haftalarda ortaya koyduğu kötü performans ile istediği sonuçları alamayan Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Rakip Fenerbahçe U-21

İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı ligin 21.haftasının açılış karşılaşmasında Cuma günü sahasında Fenerbahçe U-21 ile karşı karşıya gelecek. Cuma günü Sümer Stadında oynanacak olan zorlu karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu maçı kazanarak kara bulutları üzerinden atmak istiyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:25 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya, İstikbal, Kayserispor, Spor
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