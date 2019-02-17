Son Dakika Haberleri: İstikbal Mobilya Kayserispor'un 23 ve 24 Hafta Maç Programı Belli Oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 23 ve 24 Hafta Maç Programı Belli Oldu

52 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 23 ve 24. haftalarda oynayacağı maç programı belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 23 ve 24 Hafta Maç Programı Belli Oldu, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 23 ve 24. haftalarda oynayacağı maç programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 23.haftasında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçı 24 Şubat 2019 Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak.

Sarı-Kırmızılılar Atiker Konyaspor maçından sonra ilgin 24.haftasında sahadında Beşiktaş'ı konul edecek. 02 Mart 2019 Cumartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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