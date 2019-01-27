İstikbal Mobilya Kayserispor Yenilmiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor
, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta mağlubiyeti unuttu.
Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman
'ın göreve geldiği günden bu yana lig maçlarında yenilmiyor. Trabzonspor
'a sahasında 2-0 yenildikten sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam
ile yolları ayıran ve Hikmet Karaman ile anlaşan İstikbal Mobilya Kayserispor, o günden bugüne ligde 5 maça çıktı. Kasımpaşa
, Akhisarspor, Erzurumspor
, Antalyaspor
ve Bursaspor
ile karşılaşan sarı kırmızılılar, yenilgi yüzü görmedi. Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarından galibiyet alan İstikbal Mobilya Kayserispor, sonrasında oynadığı Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarından ise beraberlikle ayrıldı.
5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor 9 puan toplarken rakip filelere 6 gol attı, kalesinde ise 2 gol gördü. Kayserispor'un ligde oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Kayserispor 0-3
Kayserispor-Akhisarspor 1-0
Erzurumspor-Kayserispor 1-1
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Bursaspor 1-1 - KAYSERİ