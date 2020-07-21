"İstikbal Sanat Koleksiyonu"nun ilk serisi tanıtıldı - Son Dakika

"İstikbal Sanat Koleksiyonu"nun ilk serisi tanıtıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 26 milyar TL, aktif büyüklükleri de 61,2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız da 40 bin 684.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 26 milyar TL, aktif büyüklükleri de 61,2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız da 40 bin 684. Devraldığımız andan itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakmaya başladık." dedi.

İstikbal, sanatla mobilyayı bir araya getiren özel bir koleksiyona imza attı.

Devrim Erbil'in İstanbul manzaraları, İstikbal'in tasarımlarıyla "İstikbal Sanat Koleksiyonu"nda bir araya gelirken, İstanbul By Devrim Erbil koleksiyonunun tanıtım daveti Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına TMSF Başkanı Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Güler, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, Yönetim Kurulu üyeleri, İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve çok sayıda davetli katılırken, Devrim Erbil de toplantıya Bodrum'dan online olarak bağlandı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, şirketlerin büyümesini sadece finansal rakamlarla değil, kültür-sanat, tarih, spor gibi bir çok alanda projeler üretmek veya mevcut projelere destek olmalarıyla da değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Hızla ilerleyen günümüz koşullarında, hayattaki her şeyin değişim ve dönüşüme uğradığını belirten Gülal, bu değişim ve dönüşüm sürecinde, geleceği iyi kurgulamanın, sürdürülebilir olmak için fonksiyonel, inovatif, işlevsel, teknolojik ve estetik kaygılara kulak vermenin önemli olduğunu dile getirdi.

Gülal, Erciyes Anadolu Holding ve mobilya sektöründeki en değerli markalardan biri olan İstikbal Mobilya'nın da kültür, tasarım ve sanat odaklı bir projeye imza atmış olmasından dolayı son derece gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"An itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var, bunların öz kaynak büyüklüğü hemen hemen 26 milyar TL, aktif büyüklükleri de 61,2 milyar TL seviyesinde, istihdam sayımız da 40 bin 684. Devraldığımız andan itibaren bu şirketlere milli servet gözüyle bakmaya başladık. Bu şirketler katma değer üretmeye ve istihdam sağlamaya devam etsinler dedik.

Bu şirketler, TMSF kayyumunda yönetilen süreçte ortalama yüzde 43 seviyesinde aktif olarak büyüdüler. Elimizdeki yapının bütçe imkanları ölçüsünde, sosyal, sportif, sanatsal, kültürel, birçok etkinliğe katkı sağlayarak, önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmiş oluyoruz."

Bu alanlarda yaptıkları çalışmalardan bahseden Gülal, sanatsal etkinliklere verdikleri destekler, sportif alanlara yaptıkları katkılar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Gülal, "Bu çerçevede Devrim Erbil'in olağanüstü güzellikteki İstanbul manzaraları ve İstikbal'in tasarımlarıyla şekillenen İstikbal Sanat Koleksiyonu Yeditepe, Galata ve Medcezir serileriyle hem sanatseverlerin hem de yaşam alanlarını mobilya ile özel ve farklı kılmak isteyenlerin gözdesi olacak." ifadelerini kullandı.

"Emanete vaziyet ederken, milletimize karşı sorumluluklarımızı ne kadar yerine getirdiğimizi sorguluyoruz"

Muhiddin Gülal, devraldıkları andan itibaren şirketlere milli servet gözü ile baktıklarını ve politikalarını bu şekilde sürdüklerini anlattı.

Milletin emanetine vaziyet ederken, millete karşı sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiklerini de sorguladıklarını dile getiren Gülal, sosyal aktiviteler içinde de mevcut koşullar çerçevesinde yer aldıklarını söyledi.

Gülal, "Çok önemli bir çalışmamız daha var. Ayasofya'yı önümüzdeki cuma itibarıyla ibadete açacağız. Bu süreçte bizim de Erciyes Anadolu Holding olarak, küçük bir sürprizimiz var, birkaç gün içinde paylaşacağız." dedi.

"Dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, geride bıraktıkları 3 yılda hedeflerinin üzerinde bir büyüme ile toplamda yüzde 65'in üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini belirterek, ihracatta ise sektöre paralel olarak döviz bazında yüzde 10 büyüme kaydettiklerini söyledi.

Yörük, yerli ve milli üretim gücüyle, dünyanın en büyük 3 mobilya markasından biri olma hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mobilyanın sadece bir eşya olarak yorumlanamayacağını, yaşam biçimimizden, alışkanlıklarımızdan, örf ve adetlerimizden, geleneklerimiz ve içinde bulunduğumuz asrın yaşam koşullarından etkilenen, hayatımızın bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Evlerimizde dinlenmek, misafir ağırlamak, ailece bir araya gelmek, yemek yemek, günün yorgunluğunu atmak ya da çalışmaya devam etmek gibi yaşamımızdaki beklentiler, mobilya ihtiyaç ve isteklerimizi de şekillendiriyor.

İşte tam da bu nedenle mobilyanın öncü markası olarak tasarım ve sanatın hayata değer katan zenginliğini mobilyalarımızla buluşturmaya karar verdik. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açıp konferanslar veren, yüzlerce ödül kazanan, eserleri Türkiye'nin ve dünyanın saygın müzelerinde sergilenen resmin şairi Devrim Erbil'in eşsiz İstanbul eserleri ile ortaya çıkan sanat koleksiyonumuzun ilk ürünlerini bugün sizlerle paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz."

Yörük, İstikbal Sanat Koleksiyonu ile mobilya tasarımlarında sanatsal dokunuşlarla yaşam alanlarına değer katacak, estetik ve konforlu ürünler sunan, üç koleksiyon hazırladıklarını dile getirdi.

Firma olarak sanattan eğitime kültürden spora birçok alanda sosyal faaliyetlere destek verdiklerine işaret eden Yörük, Sanat Koleksiyonu'nu birbirinden değerli sanatçılar ve eserleriyle, yılda bir kez özel bir koleksiyon olarak hazırlamaya ve tüm tüketicilerin beğenisine sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İstikbal, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İstikbal Sanat Koleksiyonu'nun ilk serisi tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu         
14:55
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak İş arayanların adresi LinkedIn, 960 kişiyi işten çıkaracak         
14:27
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum         
13:59
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları         
09:18
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı         
08:43
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı         
23:51
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor         
23:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 18:03:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "İstikbal Sanat Koleksiyonu"nun ilk serisi tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei