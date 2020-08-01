İSTİKLAL CADDEDİ TIKLIM TIKLIM - Son Dakika

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vatandaşlar nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı.

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar havanın serinlemesiyle birlikte cadde ve parklara akın etti. Bayramın ikinci gününde vakit geçirmek için vatandaşlar Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa sebep oldu. Kalabalık nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı. Bazı vatandaşların maske taktığının görüldüğü caddede vatandaşların çoğunluğunu maske takmadı.