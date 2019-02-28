Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi Asfalt Çalışması Başladı

İstiklal Caddesi Asfalt Çalışması Başladı

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), il genelindeki sorumluluk alanlarında yürüttüğü altyapı ve üstyapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

İstiklal Caddesi Asfalt Çalışması Başladı, System.String[]

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antakya İstiklal Caddesi üzerinde yürüttüğü yol genişletme ve asfalt serim çalışmasına başladı.

Antakya'nın en işlek araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgede çalışmalarına bir süredir devam eden Büyükşehir ekipleri, yol genişletme ve kaldırım çalışmalarının ardından beton asfalt serim çalışmalarının başladığını ifade etti.

Yürütülen çalışmada mevcut yolun genişletildiğini, böylelikle araç trafiğinin rahatlayacağını ifade eden yetkililer, balkonun da güçlendirilerek kaldırımlarım yenilendiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:41 Kaynak: Bültenler

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