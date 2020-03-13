İstiklal Caddesi dezenfekte edildi - Son Dakika

İstiklal Caddesi dezenfekte edildi
6 saat önce
İstiklal Caddesinde yapılan dezenfekte işleminden görüntüler İSTANBUL - İstiklal Caddesi dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:25 Kaynak: AA
İstiklal Caddesinde yapılan dezenfekte işleminden görüntüler İSTANBUL - İstiklal Caddesi dezenfekte edildi.
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