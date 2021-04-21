İstiklal Caddesi kısıtlamayla birlikte turistler kaldı - Son Dakika

İstiklal Caddesi kısıtlamayla birlikte turistler kaldı

İstiklal Caddesi kısıtlamayla birlikte turistler kaldı İstiklal Caddesi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda yaya trafiğine kapatıldı.

İstiklal Caddesi kısıtlamayla birlikte turistler kaldı İSTANBUL - İstiklal Caddesi korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlar dışında yaya geçişine izin vermedi. İstiklal Caddesi yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri cadde girişlerini demir bariyerlerle kapatarak kimlik kontrolü yaptı. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşların pasaportlarını da kontrol eden ekipler turistler dışında yayaların geçişine izin vermedi. Bir süre sonra Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşların azalmasıyla birlikte yaya geçişi tekrardan açıldı.

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