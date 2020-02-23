İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. - Son Dakika

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İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.
6 saat önce
İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL
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