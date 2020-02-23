İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.

6 saat önce

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı., System.String[]

İstiklal Caddesi'nde 5 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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