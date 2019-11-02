Son Dakika Haberleri: İSTİKLAL CADDESİ'NDE 6. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ (1)
Son Dakika Güncel İSTİKLAL CADDESİ'NDE 6. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ (1)

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 6. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ (1)

6 saat önce

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE 6. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ (1), System.String[]
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay saat 07.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cihan Boz (35) isimli bir işçi 6. katta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerde yatan işçi

-Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:40 Kaynak: DHA
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