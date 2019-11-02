İSTİKLAL CADDESİ'NDE 6. KATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

Olay saat 07.30'da İstiklal Caddesi 118 numarada bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 6. katında tamirat işleri yapan Cihan Boz (35) isimli bir işçi çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri işçinin düştüğü yeri güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan Boz'un binanın altıncı katından düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Boz'un İstiklal Caddesi'ne düşme anı görülüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ/

-Düşme anı (güvenlik kamerası)

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

-Yerdeki inşaat malzemeleri

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ/

-Olay yerinden görüntü

-Yerde yatan ceset

-Olay yerindeki ambulans ve polis ekipleri

-Çevrede toplananlar

-Genel ve detaylar