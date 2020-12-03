İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı öncesi son hazırlıklar - Son Dakika

BEYOĞLU Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karara göre bugünden itibaren İstiklal Caddesi 'nde 7 bin kişinin bulunabilecek. Sabah saatlerinde cadde girişine bariyerler getirildi. Girişlerin kontrol edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda bugünden itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi bulunabilecek. Alınan bu karar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Beyoğlu Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirdi. Ekipler, bariyerleri cadde girişine dizdi. Saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne girişler kontrollü olacak.

- İstanbul