Son dakika: İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI - Son Dakika

Son dakika: İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI
Gelen son dakika haberine göre İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHA Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı.
İSTİKLAL CADDESİ'NDE AKŞAM OLUŞAN KALABALIKTA KURALLARA UYULMADI
Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Ozan URAL İstanbul DHA
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezken, birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.
Hafta sonunun son akşamında İstanbullular Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı. Dünya'da ve Türkiye'de vaka sayıları artarken, yetkililer de sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor. Ancak Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu görüldü. Birçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:23 - Kaynak: DHA
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