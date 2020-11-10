- İstiklal Caddesi'nde "Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi" - Son Dakika

- İstiklal Caddesi'nde "Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi"

10.11.2020 12:37

- İstiklal Caddesi'nde "Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi" Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla "Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi Beyoğlu'nda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...

- İstiklal Caddesi'nde "Atatürk'e Saygı/ Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi"

Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla "Atatürk'e Saygı/ Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "Atatürk'e Saygı/ Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

İstiklal Caddesi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıl dönümünde düzenlenen, 'Atatürk'e Saygı/ Dünyanın gözünden Atatürk Sergisi' Beyoğlu Belediyesi tarafından açıldı. Dünya liderleri ve yazarları başta olmak üzere önemli şahsiyetlerin Atatürk ile ilgili sözlerinin görsellerle birlikte yer aldığı serginin açılışında vatandaşlar ile beraber İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yer aldı. Sergiyi tek tek gezen protokol daha sonra hatıra fotoğrafı çekerek alandan ayrıldı. Vatandaşlar ise sergiden memnun olduklarını dile getirdi.

"Çok cesur bir insan"

Sergiyi gezen Muzaffer Yenici, "Üzüntülüyüz böyle büyük bir insanı kaybettiğimiz için çok huzursuzuz. Kendisi çok iyi, dürüst, çok cesur bir insan. Onun eserlerini okuyorum. Sergide kimlerin ne yazdıklarını, hangi milletlerin komutanlarının, başbakanlarının, Atatürk'e olan saygısını sevgisini okuyorum" şeklinde konuştu.

"Biz onun fikirlerine aşığız"

Serginin harikulade olduğunu dile getiren Necati Yılmaz, " Bugün aslında hem yaş,hem mutluluk günü. Böyle bir kahramana sahip olmak her millete nasip olmaz. Biz onun sadece bedenine, yakışıklılığın değil fikirlerine aşığız devrimlerine aşığız. Bu ülkede nefes alıyorsak onun sayesindedir. Özellikle bu İstiklal Caddesi 1920'lerde işgal kuvvetlerinin elindeydi ve Türk milleti için utanç vericiydi. Böyle bir şeyi temizleyip tekrar ülkeyi bize armağan etmesine minnettarız. Biz ona ne yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz. Şu dövmeleri yaptırdım, onurla taşıyorum dövmelerimi hani küçücük bir şekilde borcumu ödemiş gibi hissediyorum. Çok minik bir şekilde. Harikulade yazıları da okudum yabancı ülkelerin devlet başkanlarının sözleri bunlar genelde hepsi övgü ile bahsediyor " dedi.

- İstiklal Caddesi'nde Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi
- İstiklal Caddesi'nde Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi
- İstiklal Caddesi'nde Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi
- İstiklal Caddesi'nde Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi
- İstiklal Caddesi'nde Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi
- İstiklal Caddesi'nde Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İstiklal Caddesi'nde 'Atatürk'e Saygı / Dünyanın Gözünden Atatürk Sergisi' - Son Dakika


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