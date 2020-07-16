İstiklal Caddesi'nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

İstiklal Caddesi'nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi -Atlı Polislerin geçişine yoğun ilgi Atlı Polis birlikleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

İstiklal Caddesi'nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi

-Atlı Polislerin geçişine yoğun ilgi

İSTANBUL - Atlı Polis birlikleri Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Atlı Polisler vatandaştan yoğun ilgi gördü.

İstanbul Emniyetine bağlı Atlı Polis birlikleri, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. Taksim Meydanı'ndan hareket eden Atlı Polisler Taksim Tünel'e kadar ilerledi. Atlı Polis birlikleri caddede gezdikleri o dakikalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Cadde boyunca dolaşan atları ilk kez gören vatandaşlar ve turistler gözlerine inanamadı. Kimi vatandaşlar atları sevmek istedi, kimileriyse hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı Polis birliklerin Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki geçişi vatandaşların ilgi dolu bakışları arasında devam etti.

İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstiklal Caddesi'nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:13 Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
22:13
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:22:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Caddesi'nde Atlı Polisler devriye gezdi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]