İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak! Yere düşürüp defalara tekmelediler - Son Dakika
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İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak! Yere düşürüp defalara tekmelediler

30.05.2023 09:33

İstiklal Caddesi'nde 3 kişi tarafından tekme tokat dövülen kişi baygınlık geçirdi. Yere düştükten sonra da tekmelenen kişi araya girenler tarafından kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Pazar günü sabah saat 05.30 sıralarında aralarında tartışma çıkan bir kişi diğer kişiye tokat attı. Tokat atılan kişi yere düşerken, ona tokat atan kişi 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.

DEFALARCA TEKMELEDİLER

Yere düştükten sonra da defalarca tekmelenen kişi kısa süreli baygınlık geçirdi. Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken hıncını alamayan saldırganlar tekme ve yumruklarla yerde yatan kişiyi darbetmeye devam etti.

İstiklal Caddesi'nde Bayıltan Dayak

O ANLAR KAMERADA

Bir anlık boşluktan faydalanıp yerden kalkan kişi koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay saniye saniye kameraya yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde Bayıltan Dayak
İstiklal Caddesi'nde Bayıltan Dayak
İstiklal Caddesi'nde Bayıltan Dayak
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: zabıtaya bakın, hiçbir şey olmamış gibi çekip gidiyor, bir gün sizlere de lazım olacak... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: herkes seyirde, vay Türkiye'm vay, dünyanın en korkak ulusu Türk ulusudur... geçmiş zamanda olsa hemen müdahale edilirdi, kaldı ki, İstiklal caddesinde polis devriyeleri var, nasıl oluyor bu iş? Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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İstiklal Caddesi, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak! Yere düşürüp defalara tekmelediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'nde bayıltan dayak! Yere düşürüp defalara tekmelediler - Son Dakika
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