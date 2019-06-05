İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu
22 dakika önce
Ramazan Bayramın ilk günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:53 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramın ilk günü Taksim
Meydanı ve İstiklal Caddesi
'nde yoğunluk yaşandı. İstanbul
'da tatile gitmeyenler bayramın ilk gününde ziyaretlere ve gezmeye çıktı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezmeyi tercihlerle doldu taştı. İstanbul'un en uğrak yerlerinden biri olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne yabancı turistler de gelince yoğunluk hat safhaya ulaştı. Turistler özellikle Taksim Cumhuriyet Anıtı
ve nostaljik tramvay önünde hatır fotoğrafları çektirdi.
- İstanbul
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