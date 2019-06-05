İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL-DHA)Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü Beyoğlu İstiklal Caddesi en kalabalık günlerinden birini yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:15 Kaynak: DHA
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL-DHA)
Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü Beyoğlu İstiklal Caddesi en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Cadde üzerinde adeta insan seli oluşurken, gezmeye gelenler zaman zaman yürümekte zorlandı.
Görüntü Dökümü:
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-İstiklal Caddesi'nden kalabalık görüntüleri
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