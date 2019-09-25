Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın kız kardeşinden duygulandıran mektup
Son Dakika Genel Haber

İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın kız kardeşinden duygulandıran mektup

20 dakika önce

İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın kız kardeşinden duygulandıran mektup İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Uyar'ın arkadaşları Ayar'ın anısına üniversite kampüsüne ağaç diktiİSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik...

İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın kız kardeşinden duygulandıran mektup

İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Uyar'ın arkadaşları Ayar'ın anısına üniversite kampüsüne ağaç dikti

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar için arkadaşları üniversitenin kampüsünde bir araya gelerek ağaç dikti. Halit Ayar'ın annesinin ve kardeşinin de katıldığı etkinlikte kız kardeşinin abisine yazdığı mektubu okuması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Olay geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde yaşanmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Bugün İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bir araya gelen arkadaşları Halit Ayar için önce sessiz bir yürüyüş düzenledi. Ardından kampüs içerisine Ayar'ın anısına bir ağaç diken öğrencilere Halit Ayar'ın annesi Hanife ayar ve aynı üniversitede eğitim gören kız kardeşi Melike Ayar da destek verdi.

Melike Ayar abisi için yazdığı mektubu arkadaşlarına okurken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşları içerisinde yazdığı mektubu okuyan Ayar, "Hepimiz için ülkemiz için acı bir kayıp olduğunu biliyoruz. Bundan sonra umarım böyle şeyler olmaz. Engel olabiliriz. Seni düşündüğümüzde en küçük bir kötülüğün aklımıza gelmiyor. Seni ne zaman düşünsek yüzümüz gülüyor. Beraber kurduğumuz hayalleri içimde seni taşıyarak ben gerçekleştireceğim. Sen rahat uyu. İyi ki benim abimdin. Seni çok seviyoruz" dedi.

Anne Hanife Ayar ise yaptığı konuşmada, "Sessiz kalınmadığını herkes öğrensin. Bu olayları kimse unutmasın. Rica ediyorum kanunları tekrar gözden geçirsinler" ifadelerini kullandı. Halit Uyar'ın arkadaşları ise arkadaşlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirttiler.

İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın kız kardeşinden duygulandıran mektup

İstiklal Caddesi, Halit Ayar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Baldızının 2 çocuğuna istismar sanığına beraat Usta sanatçı Neşet Ertaş ölümünün 7'nci senesinde unutulmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:44:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın kız kardeşinden duygulandıran mektup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]