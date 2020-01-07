İSTİKLAL CADDESİ'NDE BİNADAN KOPAN BETON TAKSİYE OK GİBİ SAPLANDI - Son Dakika
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İSTİKLAL CADDESİ'NDE BİNADAN KOPAN BETON TAKSİYE OK GİBİ SAPLANDI

6 saat önce

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE BİNADAN KOPAN BETON TAKSİYE OK GİBİ SAPLANDI, System.String[]
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı. Şans eseri yolcu koltuğunda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Arslantürk'ün kullandığı taksinin camına, Balo Sokak üzerinden İstiklal Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada bir apartmandan kopan beton parçalardan biri ok gibi saplandı. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan sürücü otomobilini park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler parçanın koptuğu binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takside müşteri bulunmadığı sırada yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

BÜYÜK BİR SES GELDİ, BOMPA PATLADI ZANNETTİM

Binadan kopan parçanın ok gibi cama saplandığını belirten İsa Arslantürk," Duraktan çıktım, yolcumu almak için adrese gidiyordum. Bir anda ses geldi. Bomba patladığını düşündüm. Sonra baktım, sağ tarafımda ön camda bir cisim var. Ok gibi saplandı adeta. Allahtan müşterim yoktu. Tek tesellim bu. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Sokak üzerinde bulunan binadan kopan parçaların kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışmalarının ardından sokağın trafiğe açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Muhabir Anonsu ( Oğuzcan YAZAR)

Kapanan yoldan detay

Taksi camına saplanan parça

Binadan detaylar

Kopan beton parçalardan detay

Taksi sürücüsüyle röportaj

Genel ve detaylar


- Yazar
İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:29 Kaynak: DHA
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