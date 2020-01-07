İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı

6 saat önce

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı.

İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı, System.String[]
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bir apartmandan kopan beton parçası seyir halindeki taksinin ön camına ok gibi saplandı. Şans eseri yolcu koltuğunda kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Arslantürk'ün kullandığı taksinin camına, Balo Sokak üzerinden İstiklal Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada bir apartmandan kopan beton parçalardan biri ok gibi saplandı. Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan sürücü otomobilini park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler parçanın koptuğu binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takside müşteri bulunmadığı sırada yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

"BÜYÜK BİR SES GELDİ"

Binadan kopan parçanın ok gibi cama saplandığını belirten İsa Arslantürk," Duraktan çıktım, yolcumu almak için adrese gidiyordum. Bir anda ses geldi. Sonra baktım, sağ tarafımda ön camda bir cisim var. Ok gibi saplandı adeta. Allahtan müşterim yoktu. Tek tesellim bu. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Sokak üzerinde bulunan binadan kopan parçaların kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışmalarının ardından sokağın trafiğe açılacağı öğrenildi.


- Yazar
İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstiklal caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı
Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı!

Son Dakika Haberleri
19:47 Kalın: "Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması" - Son Dakika
19:46 Avustralya'da yangınların yok ettiği kasaba - Son Dakika
19:46 Malatya'da 95 bandrolsüz kitap ele geçirildi - Son Dakika
19:46 Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika
19:45 Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika
19:12 Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 19:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]