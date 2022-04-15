Son dakika haberi: İstiklal Caddesi'nde restoranın bacasına giren kediyi itfaiye eri kurtardı - Son Dakika

İstiklal Caddesi'nde restoranın bacasına giren kediyi itfaiye eri kurtardı

İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde bulunan bir restoranın bacasına kedi girdi. İtfaiye erleri tarafından uzun uğraşlar sonucu bacadan çıkartılan kedi tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak'ta bulunan bir restoranın bacasına kedi girdi. Restoran çalışanları bacaya giren kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi bacadan çıkarmak için çalışma başlattı. Kediyi et uzatarak çıkarmaya çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu kediyi bacadan çıkardı. Bacadan çıkarılan kedinin son hali ise içler acıttı. O anları gören bir vatandaş, "Kedi karşıdaydı. Oradan aşağı indi. Ondan sonra ocağın arasına doğru gitti. Çıkaramadık. Orayı darmaduman etti. Şişe, bardak ne varsa hepsini aşağı indirdi. Büyük bir kediydi." diye konuştu.

Sıcaktan ve dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerince tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.