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İstiklal Caddesi'nde bu köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor

3 saat önce

İstiklal Caddesi'nde bu köpeği görenler dönüp bir daha bakıyorİSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde sahibi ile birlikte dolaşan Pomeranian cinsi köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor.

İstiklal Caddesi'nde bu köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor
İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde sahibi ile birlikte dolaşan Pomeranian cinsi köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor. Özel arabasıyla gezen 'Pamir' isimli köpek sergilediği sempatik tavırlarla İstiklal Caddesi'nde ilgi odağı oldu.
Pomeranian cinsi olan ve süs köpekleri olarak bilinen bu köpek İstiklal Caddesi'nde ilgi odağı oldu. Sahibi ile birlikte İstiklal Caddesi'nde arabasıyla gezinen ve ismi 'Pamir' olan bu köpeği görenler arkalarını dönüp bir daha bakıyor. Sahibi tarafından arabasıyla İstiklal Caddesi'nde gezinen 1,5 yaşındaki Pamir sergilediği sempatik tavırlarla ilgi odağı oldu.
İstiklal Caddesi'nde bu köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:07 Kaynak: İHA
İstiklal Caddesi, Komik - İlginç, Yaşam
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