İstiklal Caddesi'nde bugün - Son Dakika

İSTANBUL'un en kalabalık yerlerinden Taksim Meydanı, koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlar nedeniyle sessizliğe bürünürken, yine İstanbul 'un en işlek yerlerinden İstiklal Caddesi 'nde yürüyenler, banka önlerinde bekleyenler vardı.

İstiklal Caddesi'nde yürüyenlerden birçoğunun aralarındaki sosyal mesafeye uymadıkları maske, eldiven takmadıkları görüldü. Bir bankanın önünde oluşan sırada ise, sosyal mesafeye uygunluk dikkati çekti. Banka önünde işlem sırası bekleyen Nevzat Bulut, "Sosyal mesafeme dikkat ediyorum, maske de takıyorum. Başta kendi sağlığımız, sonra diğer insanların sağlığı için bunlara mecburen riayet edeceğiz. Dışarı çıkmaya maalesef mecbur kaldım, kredi çekmeye geldim. Dışarıdayken mümkün olduğu kadar mesafeyi koruyorum ve maske takıyorum. Dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum" dedi.

Bu arada Beyoğlu Hükümet Konağı'na çeşitli işlemler için gelen vatandaşların da sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

- İstanbul