Son Dakika Haberleri: İstiklal Caddesi'nde Dağılmayan Gruba Polis Müdahalesi

İstiklal Caddesi'nde Dağılmayan Gruba Polis Müdahalesi

1 saat önce

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından dağılın çağrısını dikkate almayan gruba polis müdahale etti.

İstiklal Caddesi'nde Dağılmayan Gruba Polis Müdahalesi, System.String[]
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından dağılın çağrısını dikkate almayan gruba polis müdahale etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen kadınlar İstiklal Caddesi'ne geldi. Kadınlar polis ekipleri tarafından tek tek üst aramaları yapılarak caddeye alındı. Yürüyüş müzik ve dans eşliğinde başladı. Yürüyüşün bitmesinin ardından polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Bir grup ise polisin uyarısını dikkate almadı. Polis ekipleri uyarıyı dikkate almayan gruba biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından grup dağıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

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